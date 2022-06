Da Intesa Sanpaolo 10 miliardi pe investire nell’indipendenza energetica delle imprese (Di mercoledì 29 giugno 2022) Favorire gli investimenti in energie rinnovabili di tutte le imprese, in particolare PMI, della filiera dell’agribusiness e del terzo settore è l’obiettivo principale del plafond di 10 miliardi di euro messo in campo da Intesa Sanpaolo insieme con SACE. L’impegno congiunto rientra nel quadro delle iniziative a supporto del PNRR e si focalizza su uno dei pilastri del più ampio programma di interventi, Motore Italia, lanciato un anno fa da Intesa Sanpaolo per sostenere le PMI. In una fase in cui è necessario diversificare le fonti di energia e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, l’obiettivo condiviso è sostenere le piccole e medie imprese in un percorso di “autoproduzione energetica”, oltre a cogliere le opportunità previste ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Favorire gli investimenti in energie rinnovabili di tutte le, in particolare PMI, della filiera dell’agribusiness e del terzo settore è l’obiettivo principale del plafond di 10di euro messo in campo dainsieme con SACE. L’impegno congiunto rientra nel quadroiniziative a supporto del PNRR e si focalizza su uno dei pilastri del più ampio programma di interventi, Motore Italia, lanciato un anno fa daper sostenere le PMI. In una fase in cui è necessario diversificare le fonti di energia e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, l’obiettivo condiviso è sostenere le piccole e mediein un percorso di “autoproduzione”, oltre a cogliere le opportunità previste ...

Pubblicità

newsfinanza : Intesa Sanpaolo, 10 miliardi di euro con garanzia Sace per investire in indipendenza energetica imprese - amatesponde : New post: INTESA SANPAOLO: 10 MILIARDI PER INVESTIMENTI DELLE PMI IN AGRIBUSINESS E - BONDWorld_it : Intesa Sanpaolo : Lagarde il rialzo dei tassi di settembre sarà di 50 punti base Intesa Sanpaolo - La presidente d… - BONDWorld_it : Intesa Sanpaolo : Germania l’indice di fiducia dei consumatori GfK Intesa Sanpaolo - Questa mattina in Germania l’… - rennydee : ?? Resta il gap Intesa Sanpaolo e Unicredit. Enel e Stellantis, supporti a rischio ?? Guarda le mie strategie di trad… -