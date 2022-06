Cuneo fiscale, ridurlo ancora vuol dire colpire i servizi: attenzione alle disuguaglianze (Di mercoledì 29 giugno 2022) di Mario Pomini* Il dibattito politico fra i partiti si sta focalizzando sempre più sugli aspetti economici, in particolare su quelli legati al fisco. Dopo un anno di aspre discussioni è stata finalmente approvata la delega fiscale, con un sostanziale nulla di fatto. Sulla riforma del catasto e sul riordino della tassazione, il cosiddetto sistema duale, tutto è stato rimandato al futuro. Il risultato non poteva che essere questo, data la diversità delle posizioni in campo. Ma superato uno scoglio fiscale, subito un altro ne appare all’orizzonte. Questa volta il tema in discussione è per certi aspetti più tranquillo. Improvvisamente tutti i partiti, da Fratelli d’Italia al Pd, si sono accorti che nel nostro Paese il Cuneo fiscale è molto elevato e sono dell’idea che sia assolutamente necessario ridurlo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) di Mario Pomini* Il dibattito politico fra i partiti si sta focalizzando sempre più sugli aspetti economici, in particolare su quelli legati al fisco. Dopo un anno di aspre discussioni è stata finalmente approvata la delega, con un sostanziale nulla di fatto. Sulla riforma del catasto e sul riordino della tassazione, il cosiddetto sistema duale, tutto è stato rimandato al futuro. Il risultato non poteva che essere questo, data la diversità delle posizioni in campo. Ma superato uno scoglio, subito un altro ne appare all’orizzonte. Questa volta il tema in discussione è per certi aspetti più tranquillo. Improvvisamente tutti i partiti, da Fratelli d’Italia al Pd, si sono accorti che nel nostro Paese ilè molto elevato e sono dell’idea che sia assolutamente necessario. ...

