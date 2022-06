Cristiano Ronaldo alla Roma? L’annuncio choc: ‘Mercoledì 29 giugno evento con Totti’ (Di mercoledì 29 giugno 2022) Da giorni solo una cosa gironzola per la testa dei tifosi giallorossi: Cristiano Ronaldo a Roma. E non importa del caldo, non importa degli episodi di questi giorni, non importa nient’altro. Cristiano Ronaldo, uno dei giocatori più forti al mondo, cinque volte Pallone d’Oro, definito ‘un mostro del calcio’, potrebbe essere il nuovo volto della Roma. Leggi anche: Cristiano Ronaldo alla Roma, un audio fa impazzire i tifosi: le ultime novità su CR7 Cristiano Ronaldo alla Roma Prima la dichiarazione che Ronaldo lascia il Manchester United, poi l’incontro con Mourinho, successivamente la firma del contratto e l’ufficializzazione del suo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Da giorni solo una cosa gironzola per la testa dei tifosi giallorossi:. E non importa del caldo, non importa degli episodi di questi giorni, non importa nient’altro., uno dei giocatori più forti al mondo, cinque volte Pallone d’Oro, definito ‘un mostro del calcio’, potrebbe essere il nuovo volto della. Leggi anche:, un audio fa impazzire i tifosi: le ultime novità su CR7Prima la dichiarazione chelascia il Manchester United, poi l’incontro con Mourinho, successivamente la firma del contratto e l’ufficializzazione del suo ...

goal : Cristiano Ronaldo's legacy ?? - goal : Jorge Mendes has offered Cristiano Ronaldo to Roma, according to the Gazzetta dello Sport ???? - EURO2024 : ?? Ashley Cole vs Cristiano Ronaldo... ?????????????? Cole produced a defensive masterclass #OTD at EURO 2004 ????… - yuri_cechi : @Aleilmacedone @dureghello hanno dato dell'antisemita al papa, a emma watson, dua lipa, george waters, cristiano ronaldo, a tutti in pratica - iuliaiulia23 : oggi è il grande giorno di cristiano ronaldo alla roma -

