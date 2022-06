Crespo | “Ancelotti mi volle al Milan | ci andai di corsa” | News

Pubblicità

PianetaMilan : #Crespo: “#Ancelotti mi volle al @acmilan: ci andai di corsa” #ACMilan #Milan #SempreMilan - MilanPress_it : Le parole dell’ex centravanti ?? - SempreMilanit : ??? #Crespo ricorda il #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Crespo: 'Dopo una stagione al Chelsea, Ancelotti mi volle al Milan: ci andai di corsa': Hernan Crespo, ex attaccant… - yassine01937035 : RT @MilanNewsit: Crespo: 'Dopo una stagione al Chelsea, Ancelotti mi volle al Milan: ci andai di corsa' -

Secondo l'ex HernanMilanello sarebbe l'ambiente ideale per Nicolò, lì potrebbe diventare un ...Oggi lo Special One era in vena di commenti e ha applaudito anche il Real Madrid e Carlo...... 26/05/2018) 2 Hernán(AC Milan - Liverpool 3 - 3 dts, Liverpool vince 3 - 2 ai rigori, 25/... 18/05/1960) Allenatori Guarda il trionfo dicon il Milan nel 2007 Maggior numero di finali ...Le dichiarazioni dell'ex attaccante, che come Lukaku ha vestito per due volte la maglia nerazzurra con in mezzo anche il Chelsea ...Hernan Crespo ha rilasciato un’intervista sul suo ritorno in Italia grazie ad Ancelotti che lo volle al Milan.