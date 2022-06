Covid, perché è successo e come evitare che si ripeta. Venerdì 1° luglio conferenza di Remuzzi al Neuromed (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Covid-19: perché è successo e come evitare che possa succedere di nuovo”. E questo il titolo della lettura magistrale che il professor Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto Mario Negri di Milano terrà al Neuromed. L’incontro si terrà nel Centro ricerche dell’I.R.C.C.S., nella Sala Marc Verstraete, Venerdì 1° luglio, alle ore 11.La conferenza rappresenta il “Secondo Marc Verstraete memorial lecture”, organizzato in memoria dell’omonimo ricercatore belga scomparso nel 2018 (la sua ricerca sui meccanismi della coagulazione del sangue, portò alla terapia trombolitica dell’infarto). Il tema scelto, una riflessione sulla pandemia e su cosa abbiamo imparato da essa per il futuro, è quanto mai attuale. In questo contesto, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 giugno 2022) “-19:che possa succedere di nuovo”. E questo il titolo della lettura magistrale che il professor Giuseppe, Direttore dell’Istituto Mario Negri di Milano terrà al. L’incontro si terrà nel Centro ricerche dell’I.R.C.C.S., nella Sala Marc Verstraete,1°, alle ore 11.Larappresenta il “Secondo Marc Verstraete memorial lecture”, organizzato in memoria dell’omonimo ricercatore belga scomparso nel 2018 (la sua ricerca sui meccanismi della coagulazione del sangue, portò alla terapia trombolitica dell’infarto). Il tema scelto, una riflessione sulla pandemia e su cosa abbiamo imparato da essa per il futuro, è quanto mai attuale. In questo contesto, ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Covid, ecco perché ci sono casi gravi anche tra i vaccinati. Colpa di anticorpi impazziti, utili per trovare person… - robertosaviano : Su @7Corriere questa settimana ho scelto una foto del Lido di Jesolo. La retorica post Covid è: ora che il turismo… - SuperTennisTv : 'Non ho parole per descrivere quanto sono dispiaciuto. Il sogno è finito per quest'anno, ma tornerò più forte di pr… - m_aartina : domani ultimo esame della sessione online causa covid ma tra ieri e oggi il ho deciso di vedermi tutto the summer I… - DavidexEudaimon : RT @lele09011975: Allora….nel mio ufficio siamo in 6 tutti bidosati almeno, tranne uno non vaccinato che sarei io. Ora, ieri, due di loro s… -