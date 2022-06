Covid oggi Toscana, 4.543 casi e 12 morti: bollettino 29 giugno (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 4.543 i nuovi contagi da coronavirus oggi 29 giugno 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano 12 nuovi decessi: 6 uomini e 6 donne con un’età media di 76,8 anni. Gli attualmente positivi sono oggi 50.235, +5,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 395 (31 in più rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva (1 in meno). L’età media dei 4.543 nuovi positivi odierni è di 48 anni circa (10% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 24% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più). Complessivamente, 49.840 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (2.672 in più rispetto a ieri, più 5,7%). L'articolo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 4.543 i nuovi contagi da coronavirus292022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano 12 nuovi decessi: 6 uomini e 6 donne con un’età media di 76,8 anni. Gli attualmente positivi sono50.235, +5,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 395 (31 in più rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva (1 in meno). L’età media dei 4.543 nuovi positivi odierni è di 48 anni circa (10% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 24% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più). Complessivamente, 49.840 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (2.672 in più rispetto a ieri, più 5,7%). L'articolo ...

