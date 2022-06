Covid oggi Sardegna, 2.491 contagi e 2 morti: bollettino 29 giugno (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 2.491 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 giugno 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.343 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono sette, uno in meno da ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 124, 2 in più di ieri. In isolamento domiciliare 23.738 persone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 2.491 i nuovida Coronavirus, 292022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 2. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.343 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono sette, uno in meno da ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 124, 2 in più di ieri. In isolamento domiciliare 23.738 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

Tommasolabate : Matteo #Berrettini si è sottoposto volontariamente a un tampone non dovuto. Positivo al Covid-19, saluta #Wimbledon… - rtl1025 : ?? 'Ho il cuore spezzato nell'annunciare che devo ritirarmi da #Wimbledon a causa del risultato positivo del test… - matteograndi : Va bene la prudenza. Sacrosanto il diritto di portare la mascherina per libera scelta. Ma oggi, senza emergenza san… - ManuelaFioren : RT @Tommasolabate: Matteo #Berrettini si è sottoposto volontariamente a un tampone non dovuto. Positivo al Covid-19, saluta #Wimbledon. Pe… - Open_gol : ?? Il bollettino di oggi sulla pandemia in Italia -