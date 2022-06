Covid oggi Lombardia, 25.132 contagi e 9 morti: a Milano 3.779 casi (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 25.132 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Si registrano inoltre altri 9 morti. A Milano i nuovi casi sono 3.779. A fronte di 84.452 tamponi effettuati, il rapporto test/positivi si attesta al 29,7%. Salgono i ricoveri in terapia intensiva: sono 21 (+4) e quelli nei reparti ordinari: 854 (+17). 40.816 il totale di vittime nella regione da inizio pandemia. Più in dettaglio, sono 9.212 i nuovi positivi al Covid registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 1.675 nuovi casi, a Brescia 2.700, a Como 1.327, a Cremona 700, a Lecco 871, a Lodi 521, a Mantova 998, a Monza 2.348, a Pavia ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 25.132 i nuovidainsecondo il bollettino di, 29 giugno. Si registrano inoltre altri 9. Ai nuovisono 3.779. A fronte di 84.452 tamponi effettuati, il rapporto test/positivi si attesta al 29,7%. Salgono i ricoveri in terapia intensiva: sono 21 (+4) e quelli nei reparti ordinari: 854 (+17). 40.816 il totale di vittime nella regione da inizio pandemia. Più in dettaglio, sono 9.212 i nuovi positivi alregistrati nella provincia dinelle ultime 24 ore. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 1.675 nuovi, a Brescia 2.700, a Como 1.327, a Cremona 700, a Lecco 871, a Lodi 521, a Mantova 998, a Monza 2.348, a Pavia ...

Pubblicità

Tommasolabate : Matteo #Berrettini si è sottoposto volontariamente a un tampone non dovuto. Positivo al Covid-19, saluta #Wimbledon… - rtl1025 : ?? 'Ho il cuore spezzato nell'annunciare che devo ritirarmi da #Wimbledon a causa del risultato positivo del test… - AlexBazzaro : Oggi anniversario #brexit 6 anni fa la Gran Bretagna scelse il proprio futuro democraticamente. Ricordo i commenti… - CasilinaNews : Covid nel Lazio. Il bollettino con tutti i dati di oggi, 29 giugno - pino616gmailco1 : RT @pino616gmailco1: In Italia nel 2021 ci sono stati 702.000 morti di cui 161.000 per covid. Totale complessivo ad oggi 168.294 causa pand… -