Covid oggi Italia, 94.165 contagi e 60 morti: bollettino 29 giugno (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 94.165 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 29 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 60 morti. Sono 357.210 i tamponi processati, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 26,3%. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 248 e 11 in più di ieri, e i ricoverati con sintomi, 6.254 e 219 in totale. LAZIO – Sono 9.849 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti. Nelle ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 94.165 i nuovida Coronavirus in, 292022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 60. Sono 357.210 i tamponi processati, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 26,3%. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 248 e 11 in più di ieri, e i ricoverati con sintomi, 6.254 e 219 in totale. LAZIO – Sono 9.849 i nuovida Coronavirus, 292022 nel Lazio, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 5. Nelle ...

