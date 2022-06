Covid oggi Emilia, 6.756 contagi e 7 morti: bollettino 29 giugno (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 6.756 i nuovi contagi da Covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Si registrano inoltre altri 7 morti. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella regione si sono registrati 1.565.255 casi di positività. 20.126 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 9.986 molecolari e 10.140 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 33,6%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.582.710 dosi; sul totale sono 3.793.938 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,4%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.921.775. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 6.756 i nuovidainRomagna secondo ildi, 29. Si registrano inoltre altri 7. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella regione si sono registrati 1.565.255 casi di positività. 20.126 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 9.986 molecolari e 10.140 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 33,6%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.582.710 dosi; sul totale sono 3.793.938 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,4%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.921.775. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie ...

Pubblicità

Tommasolabate : Matteo #Berrettini si è sottoposto volontariamente a un tampone non dovuto. Positivo al Covid-19, saluta #Wimbledon… - rtl1025 : ?? 'Ho il cuore spezzato nell'annunciare che devo ritirarmi da #Wimbledon a causa del risultato positivo del test… - AlexBazzaro : Oggi anniversario #brexit 6 anni fa la Gran Bretagna scelse il proprio futuro democraticamente. Ricordo i commenti… - News24_it : Covid, notizie. Bollettino: 94.165 casi e 60 morti. Il tasso di positività è al 26,4% LIVE - Sky Tg24 - cristianovilla9 : RT @claudeger55: Usare percentuali e non numeri. Questo è il modo per spaventare i cittadini. Sono in tutto 218 in TI e 6000 nelle ordinari… -