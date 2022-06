Covid | notizie Bollettino | 94 165 casi e 60 morti Il tasso di positività è al 26 | 4% LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 29 giugno 2022) In salita i ricoveri ordinari (+219) e le terapie intensive (+11). Processati 357.210 tamponi. Fiaso: ospedalizzazioni su del 17,7%. Tra i bambini, i pazienti sono per lo più molto piccoli, tra 0 e 4 anni (66,7%). Locatelli: "In autunno ragionevoli vaccini per over 50"