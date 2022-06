Covid | nelle ultime 24 ore 94 165 nuovi contagi e 60 morti Continuano a salire le terapie intensive

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Che in termini ‘economici’ Omicron 5 rappresenti in qualche modo un ‘problema’ è abbastanza evidente ma, allo stesso modo c’è anche da ‘denunciare’ la leggerezza con la quale in molti (‘rasserenati’ da una sintomatologia lieve), anziché restare in casa a rispettare la settimana di quarantena, decidono invece di uscire, andando così ad incentivare unaosità di suo già abbastanza rapida., dietro questa impennata dic’è infatti anche il menefreghismo di chi non rispetta la quarantena In effetti, come per altro ripetuto più volte anche da ‘esimi’ esperti, pur essendo particolarmente aggressiva questa variante del, raramente evolve fino a rendersi pericolosa, se non letale. Poi, complici i vaccini, che mitigano molto gli effetti delo, hanno contribuito a far sì che la ...