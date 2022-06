Covid nella Bergamasca, la crescita dei casi assoluti rallenta - I dati settimanali (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il report Tra il 22 e il 28 giugno +801 nuovi casi, il 36,0% in più rispetto alla settimana scorsa. La settimana precedente fa erano 745 in più, pari a +50,3% rispetto a quella precedente ancora. Cresce il tasso d’incidenza, ma Bergamo si conferma la provincia lombarda con il tasso di incidenza più basso e la seconda a livello nazionale. I Comuni senza nuovi casi sono 39. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il report Tra il 22 e il 28 giugno +801 nuovi, il 36,0% in più rispetto alla settimana scorsa. La settimana precedente fa erano 745 in più, pari a +50,3% rispetto a quella precedente ancora. Cresce il tasso d’incidenza, ma Bergamo si conferma la provincia lombarda con il tasso di incidenza più basso e la seconda a livello nazionale. I Comuni senza nuovisono 39.

