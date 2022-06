Covid nel Lazio, il bollettino di oggi 29 Giugno 2022: 9.849 nuovi casi positivi (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nonostante le temperature così elevate, continuano ad aumentare i casi positivi da Covid. Il virus, diventato sempre più contagioso, non sembra essere intenzionato ad andarsene. Riguardo la nuova variante Omicron 5 gli esperti hanno dichiarato che non servono gli allarmismi ma solo la giusta attenzione. Infatti, sembra che la positività duri sempre meno. Qui tutti i dettagli: Omicron 5, i nuovi sintomi: come riconoscerlo e quanto dura Il bollettino di oggi 29 Giugno 2022 Come scrive D’Amato: “oggi nel Lazio su un totale di 38.996 tamponi, si registrano 9.849 nuovi casi positivi, 5 decessi e 593 ricoverati. Occupati poi 51 posti nelle terapie intensive ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nonostante le temperature così elevate, continuano ad aumentare ida. Il virus, diventato sempre più contagioso, non sembra essere intenzionato ad andarsene. Riguardo la nuova variante Omicron 5 gli esperti hanno dichiarato che non servono gli allarmismi ma solo la giusta attenzione. Infatti, sembra che latà duri sempre meno. Qui tutti i dettagli: Omicron 5, isintomi: come riconoscerlo e quanto dura Ildi29Come scrive D’Amato: “nelsu un totale di 38.996 tamponi, si registrano 9.849, 5 decessi e 593 ricoverati. Occupati poi 51 posti nelle terapie intensive ...

Pubblicità

NicolaPorro : Nel silenzio di Iss, virologi e media, emergono alcuni dati sul vaccino anti Covid. Sentite cosa dice il professor… - Agenzia_Ansa : Da Wimbledon al Tour, torna l'ombra del covid anche sullo sport. Timori per la Grande Boucle, casi nel rugby. Il ca… - giorgio_gori : Nel 2020, quando #Bergamo venne colpita dal Covid, ricevette aiuti dall’Italia e dall’estero. Oggi sta a noi aiuta… - GhisolfiGrace : RT @lele09011975: Allora….nel mio ufficio siamo in 6 tutti bidosati almeno, tranne uno non vaccinato che sarei io. Ora, ieri, due di loro s… - CorriereCitta : Covid nel Lazio, il bollettino di oggi 29 Giugno 2022: 9.849 nuovi casi positivi -