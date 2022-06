Covid Liguria, i dati del 29 giugno: 1686 nuovi positivi e 3 decessi - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 29 giugno 2022) Covid Liguria i dati del 29 giugno La I nuovi positivi al Covid sono 1686 su un totale di 6797 tamponi analizzati (1341 test molecolari e 5456 test rapidi). Il tasso di positività è del 24,80% . I ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 29 giugno 2022)del 29La Ialsonosu un totale di 6797 tamponi analizzati (1341 test molecolari e 5456 test rapidi). Il tasso dità è del 24,80% . I ...

Pubblicità

Teleradiopace : Covid-19: oggi 1.686 nuovi casi in Liguria, 176 in Asl4. +19 i ricoveri - AnsaLiguria : Covid: in Liguria sopra i 200 i ricoverati, 19 in 24 ore. Sono 1.686 i nuovi casi, tasso positività al 24,80% #ANSA - ansa_liguria : Covid: in Liguria sopra i 200 i ricoverati, 19 in 24 ore - BabboleoNews : I dati #covid, in #Liguria 1686 nuovi positivi su 6.797 tamponi (tasso di positività al 24,8%). Aumentano gli osped… - rep_genova : Covid, in Liguria continua il trend al rialzo: in un giorno 19 ricoverati in più [aggiornamento delle 16:32] -