Covid, le notizie di oggi. Balzo dei contagi, salgono ricoveri e intensive. DIRETTA (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nuova ondata più ricoveri nelle intensive. Dopo oltre 3 settimane di stabilità cresce di un punto l'occupazione delle intensive che torna al 3% in 24 ore. Boom di tamponi. Locatelli: "In autunno ragionevoli vaccini per over 50" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nuova ondata piùnelle. Dopo oltre 3 settimane di stabilità cresce di un punto l'occupazione delleche torna al 3% in 24 ore. Boom di tamponi. Locatelli: "In autunno ragionevoli vaccini per over 50"

