Covid Italia, 94.165 contagi e 60 morti: bollettino 29 giugno (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) - Sono 94.165 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 29 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 60 morti. Sono 357.210 i tamponi processati, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 26,3%. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 248 e 11 in più di ieri, e i ricoverati con sintomi, 6.254 e 219 in totale. LOMBARDIA - Sono 25.132 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Si registrano inoltre altri 9 morti. A Milano i nuovi casi sono 3.779. A fronte di 84.452 tamponi effettuati, il rapporto ...

