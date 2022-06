Covid | Crisanti | «Tamponi fai da te da abolire Berrettini esempio di civiltà»

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 29 giugno 2022) «I test fai da te dovrebbero essere proibiti». Il professor Andrea, intervenendo a The Breakfast Club su Radio Capital, è netto sulla diagnostica per ilcasalinga. Il microbiologo dell'Università di Padova ritiene che «accecano» il sistema sanitario non consentendo di sapere quanti casi ci sono. L'altro motivo è che le persone, dopo il test, non si «autodenunciano». Una scelta finalizzata a non imbattersi o limitare la quarantena, ma che ha un rovescio della medaglia. Quello in cui si finisce per denunciarsi in ritardo, se ci sono problemi e quando eventuali terapie hanno minore effetto. Ipotesi quarta dose, il pensiero diSecondo Andreal'aumento dei casi degli ultimi giorni è imputabile a due fattori: «questa nuova variante» e che «più passa il tempo e più la popolazione si ...