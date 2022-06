Covid, al San Pio due dimissioni e quattro nuovi ricoveri (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – quattro nuovi ricoveri e due dimissioni dai reparti Covid dell’ospedale San Pio di Benevento. E’ quanto emerge dal consueto bollettino giornaliero dell’azienda di via Pacevecchia. Attualmente i positivi ricoverati sono 26: 16 in malattie infettive, 8 in pneumologia sub/intensiva, 1 in terapia intensiva neonatale dedicata al Covid e 1 nell’area isolamento del pronto soccorso. Dal febbraio 2020, i pazienti positivi al deceduti sono 485 su 2135 trattati (sospetti 238 e accertati 1897), mentre i guariti risultano 1235. Dei 1897 pazienti accertati positivi, 1399 sono residenti nella provincia di Benevento. L’A.O.R.N. “San Pio” inoltre ha processato, nella giornata di ieri, 163 tamponi, dei quali 23 risultati positivi. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –e duedai repartidell’ospedale San Pio di Benevento. E’ quanto emerge dal consueto bollettino giornaliero dell’azienda di via Pacevecchia. Attualmente i positivi ricoverati sono 26: 16 in malattie infettive, 8 in pneumologia sub/intensiva, 1 in terapia intensiva neonatale dedicata ale 1 nell’area isolamento del pronto soccorso. Dal febbraio 2020, i pazienti positivi al deceduti sono 485 su 2135 trattati (sospetti 238 e accertati 1897), mentre i guariti risultano 1235. Dei 1897 pazienti accertati positivi, 1399 sono residenti nella provincia di Benevento. L’A.O.R.N. “San Pio” inoltre ha processato, nella giornata di ieri, 163 tamponi, dei quali 23 risultati positivi. L'articolo proviene da ...

