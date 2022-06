Covid | 94 165 i nuovi casi | 60 le vittime nelle ultime 24 ore

Leggi su ildenaro

Sono 94.165 ipositivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 357.210 tamponi effettuati24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute. Sono 60, invece, le, che portano il totale delle persone decedute da inizio pandemia a quota 168.294.24 ore si è impennato al 26,36%. In aumento a quota 6.254 i ricoveri nei reparti ordinari (219 in più rispetto a ieri) mentre sono 248 i pazienti in terapia intensiva, 11 in più.