Costumi da bagno con retina: attenzione ai bambini (Di mercoledì 29 giugno 2022) Questo è il periodo in cui si acquistano i Costumi da bagno. I modelli di costume con retina interna per i maschietti possono causare danni anche molto gravi, quindi prestare attenzione. Tanti possono essere i rischi quando ci si trova al mare o in piscina. Ci sono le scottature solari, congestioni, aggressione di batteri e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Questo è il periodo in cui si acquistano ida. I modelli di costume coninterna per i maschietti possono causare danni anche molto gravi, quindi prestare. Tanti possono essere i rischi quando ci si trova al mare o in piscina. Ci sono le scottature solari, congestioni, aggressione di batteri e L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

GraziaLaFine : RT @AlleracNicola: Immaginate una specie di riot contro la polizia ma in piscina, con 36 gradi di afa, divise contro costumi da bagno, pfef… - giocarmon : 1901-1910 i modelli dei costumi da bagno dal libro 'La Moda Mare dal 1850 al 1940 nelle fotografie storiche'. Grati… - AlleracNicola : Immaginate una specie di riot contro la polizia ma in piscina, con 36 gradi di afa, divise contro costumi da bagno,… - JagBkAmyVOUqEyE : RT @AnayanaIntimo: Nuovi arrivi Moda Mare ?????? ?????? Costume da Bagno Bikini due pezzi Perla blu mare Produzione 100% Europea ???? - Mario235805751 : #SoleArmy. Sino in Puglia per pubblicizzare un brand di costumi da bagno. Pensate sia un caso che abbiano chiamat… -