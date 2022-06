Costi materie prime/ Egualia e Confindustria Dispositivi Medici: rinegoziare i prezzi delle forniture (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Roma, 29 giugno 2022 ) - L'assetto normativo attuale crea una palese disparità di trattamento tra le diverse categorie di appalti, lasciando le aziende del settore sanitario prive di paracadute Roma, 29 giugno 2022 – Le imprese del comparto dei Dispositivi Medici e dei farmaci generici equivalenti vivono in questi mesi, come effetto secondario della pandemia da Covid-19, una grave carenza di materie prime e il conseguente, drammatico, peso dell'aumento dei prezzi. Si tratta di una situazione che nel settore sanitario assume connotati peculiari per la stessa natura del mercato. Queste aziende, infatti, si rivolgono prevalentemente al settore pubblico e il mercato si realizza attraverso l'aggiudicazione di gare al prezzo e per lotti spesso molto grandi e pluriennali. Egualia e ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Roma, 29 giugno 2022 ) - L'assetto normativo attuale crea una palese disparità di trattamento tra le diverse categorie di appalti, lasciando le aziende del settore sanitario prive di paracadute Roma, 29 giugno 2022 – Le imprese del comparto deie dei farmaci generici equivalenti vivono in questi mesi, come effetto secondario della pandemia da Covid-19, una grave carenza die il conseguente, drammatico, peso dell'aumento dei. Si tratta di una situazione che nel settore sanitario assume connotati peculiari per la stessa natura del mercato. Queste aziende, infatti, si rivolgono prevalentemente al settore pubblico e il mercato si realizza attraverso l'aggiudicazione di gare al prezzo e per lotti spesso molto grandi e pluriennali.e ...

