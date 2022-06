Così l’Arabia Saudita ha conquistato il mondo del golf

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Inizierà domani, al Pumpkin RidgeClub di Portland, in Oregon, il secondo torneo del circuito LIV, la nuova lega professionistica difinanziata dal Public Investment Fund (PIF), il fondo sovrano del. Il principe Mohammed bin Salman ha deciso di sfidare la Professionalers’ Association (PGA) alterando gli equilibri delprofessionistico maschile con un investimento di 2 miliardi di dollari. La rivoluzione parte dal nuovo format. I tornei della LIV non si giocano più sul par tradizionale da 72 ma su 54 (LIV è il 54 in numeri romani). Partecipano 48 giocatori, suddivisi in 12 squadre da 4. L’intero round dura solo cinque ore e iisti finiscono di giocare nello stesso momento su buche diverse. Ci si sfida su campi più piccoli, ...