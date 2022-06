“Cosa mi ha fatto”. Manila Nazzaro, la verità su Katia Ricciarelli è amara (Di mercoledì 29 giugno 2022) Manila Nazzaro contro Katia Ricciarelli. Il GF Vip 6 è ormai terminato da quattro mesi, ma ancora oggi il pubblico cerca di capire Cosa sia successo agli ex concorrenti una volta ritornati alla vita quotidiana. E a fare chiarezza nelle scorse ore è stata Manila Nazzaro, che ha deciso di concedere un’intervista al settimanale Chi. Il percorso di Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip 6 è stato abbastanza tormentato. Amica e vicinissima nei primi tempi con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, dopo qualche mese, soprattutto all’arrivo di Delia Duran, la moglie di Alex Belli entrata in casa solo Natale, il loro rapporto ha iniziato a vacillare fino alla rottura con il gelido allontanamento e le frecciatine ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022)contro. Il GF Vip 6 è ormai terminato da quattro mesi, ma ancora oggi il pubblico cerca di capiresia successo agli ex concorrenti una volta ritornati alla vita quotidiana. E a fare chiarezza nelle scorse ore è stata, che ha deciso di concedere un’intervista al settimanale Chi. Il percorso dial Grande Fratello Vip 6 è stato abbastanza tormentato. Amica e vicinissima nei primi tempi cone Soleil Sorge, dopo qualche mese, soprattutto all’arrivo di Delia Duran, la moglie di Alex Belli entrata in casa solo Natale, il loro rapporto ha iniziato a vacillare fino alla rottura con il gelido allontanamento e le frecciatine ...

