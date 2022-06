Corte appello di Parigi nega estradizione 10 ex terroristi italiani (Di mercoledì 29 giugno 2022) I terroristi degli "anni di piombo" sfuggono alla giustizia italiana. Dopo lunghi decenni di insistenti richieste dall'Italia, la Corte d'appello di Parigi - si legge sui media online francesi - ha emesso oggi parere sfavorevole sull'estradizione di dieci ex attivisti di estrema sinistra italiani, condannati nel Paese d'oltralpe a pesanti pene detentive per attentati terroristici negli anni Settanta e Ottanta. Tutti erano stati arrestati o si erano consegnati alla autorità nell'ultimo anno. I dieci ex terroristi rossi sono stati arrestati nell`ambito dell`operazione «Ombre rosse» nell`aprile 2021: tra loro l`ex militante di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani, condannato in Italia come uno dei mandanti dell`omicidio del commissario Luigi Calabresi. La ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 giugno 2022) Idegli "anni di piombo" sfuggono alla giustizia italiana. Dopo lunghi decenni di insistenti richieste dall'Italia, lad'di- si legge sui media online francesi - ha emesso oggi parere sfavorevole sull'di dieci ex attivisti di estrema sinistra, condannati nel Paese d'oltralpe a pesanti pene detentive per attentatici negli anni Settanta e Ottanta. Tutti erano stati arrestati o si erano consegnati alla autorità nell'ultimo anno. I dieci exrossi sono stati arrestati nell`ambito dell`operazione «Ombre rosse» nell`aprile 2021: tra loro l`ex militante di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani, condannato in Italia come uno dei mandanti dell`omicidio del commissario Luigi Calabresi. La ...

Agenzia_Ansa : La Chambre de l'Instruction della Corte d'Appello di Parigi ha deciso di negare l'estradizione richiesta dall'Itali… - LauraGaravini : Rattrista la decisione della corte di Appello di #Parigi di negare l'estradizione agli ex #Br. I parenti delle vitt… - Agenzia_Ansa : Mario Calabresi avverte nella sentenza della Corte d'Appello di Parigi 'il sapore amaro del sistema francese, che p… - Mary35999509 : RT @Ignazio_LaRussa: Assurda decisione della corte d'appello di Parigi di negare l'estradizione a 10 ex terroristi delle BR. Il governo s… - ilbaro_67 : RT @dottorbarbieri: ?????? Francia ????, la Corte d’Appello NEGA l'estradizione in Italia di 10 ex terroristi delle Brigate Rosse: tra loro anch… -