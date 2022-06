Corruzione, indagato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza. La procura di Milano ipotizza uno «scambio di favori» (Di mercoledì 29 giugno 2022) La procura di Milano ha aperto un’inchiesta per Corruzione sulle dimissioni del consigliere comunale di Brescia Giovanni Acri. Secondo l’accusa il consigliere si sarebbe dimesso per far posto a Giangiacomo Carlovini, considerato esponente della corrente politica dell’europarlamentare di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza. Alla base del passo indietro fatto da Acri ci sarebbe uno scambio di favori: per il consigliere sarebbe stata assicurata l’assunzione del figlio nello staff dello stesso eurodeputato. Per queste ragioni i militari del nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza hanno eseguito nella giornata di oggi, 29 giugno, perquisizioni nei confronti di Acri e del figlio e hanno consegnato a ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ladiha aperto un’inchiesta persulle dimissioni del consigliere comunale di Brescia Giovanni Acri. Secondo l’accusa il consigliere si sarebbe dimesso per far posto a Giangiacomovini, considerato esponente della corrente politica dell’europarlamentare di. Alla base del passo indietro fatto da Acri ci sarebbe unodi: per il consigliere sarebbe stata assicurata l’assunzione del figlio nello staff dello stesso eurodeputato. Per queste ragioni i militari del nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza hanno eseguito nella giornata di oggi, 29 giugno, perquisizioni nei confronti di Acri e del figlio e hanno consegnato a ...

