CORRIERE- Ostigard vuole il Napoli, muro contro muro con il Brighton. Spunta un retroscena con il Torino (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ostigard vuole fortemente il Napoli, il difensore è al muro contro muro con il Brighton proprietario del cartellino. CALCIOMERCATO Napoli. Ostigard -Napoli, la trattativa va avanti da tempo, ma la fumata bianca stenta ad arrivare. L’edizione odierna del CORRIERE dello Sport svela un retroscena di mercato che ha come protagonista il Torino: “Guerra fredda tra Ostigard e il Brighton: il club proprietario del cartellino del difensore che il ds del Napoli ha puntato sin dalle prime battute della sua esperienza con il Genoa. La storia, da copertina in Norvegia considerando che Leo è uno ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 giugno 2022)fortemente il, il difensore è alcon ilproprietario del cartellino. CALCIOMERCATO, la trattativa va avanti da tempo, ma la fumata bianca stenta ad arrivare. L’edizione odierna deldello Sport svela undi mercato che ha come protagonista il: “Guerra fredda trae il: il club proprietario del cartellino del difensore che il ds delha puntato sin dalle prime battute della sua esperienza con il Genoa. La storia, da copertina in Norvegia considerando che Leo è uno ...

Pubblicità

napolipiucom : CORRIERE- Ostigard vuole il Napoli, muro contro muro con il Brighton. Spunta un retroscena con il Torino… - infoitsport : CORRIERE - Napoli, non solo Ostigard. Altre due piste per rinforzare la difesa - DiegoRi36248589 : AFFARE BLOCCATO - Corriere del Mezzogiorno: '#Giuntoli ha messo in stand by la trattativa #Ostigard con il… - Diego31883 : AFFARE BLOCCATO - Corriere del Mezzogiorno: '#Giuntoli ha messo in stand by la trattativa #Ostigard con il… - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Napoli:Leo Ostigard in 'stallo'. I partenopei infatti, hanno già da un po l’accordo con il giocatore, però manca quello con… -