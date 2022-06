Corriere dello Sport – Lazio, preso Cancellieri del Verona: altro rinforzo per Sarri (Di mercoledì 29 giugno 2022) 2022-06-29 22:31:59 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: ROMA – La Lazio si è lanciata su Matteo Cancellieri del Verona. Affare fatto per circa 7 milioni di euro con il giocatore classe 2002 destinato a tornare a Roma, sua città natale. Superata la concorrenza del Sassuolo, squadra che negli ultimi giorni si era interessata all’attaccante esterno del club veneto. Sono 14 le partite disputate nell’ultima stagione tra campionato e Coppa Italia, condite da due gol e un assist. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, lo scorso 4 giugno Cancellieri ha esordito in Nazionale maggiore nella gara di Nations League contro la Germania. Sarà molto probabilmente lui il vice Immobile. Attaccante esterno e punta centrale i ruoli ricoperti in carriera. Un profilo ‘alla Cabral’, destinato al ritorno ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 29 giugno 2022) 2022-06-29 22:31:59 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: ROMA – Lasi è lanciata su Matteodel. Affare fatto per circa 7 milioni di euro con il giocatore classe 2002 destinato a tornare a Roma, sua città natale. Superata la concorrenza del Sassuolo, squadra che negli ultimi giorni si era interessata all’attaccante esterno del club veneto. Sono 14 le partite disputate nell’ultima stagione tra campionato e Coppa Italia, condite da due gol e un assist. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, lo scorso 4 giugnoha esordito in Nazionale maggiore nella gara di Nations League contro la Germania. Sarà molto probabilmente lui il vice Immobile. Attaccante esterno e punta centrale i ruoli ricoperti in carriera. Un profilo ‘alla Cabral’, destinato al ritorno ...

