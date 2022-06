Corriere della droga marocchino voleva entrare in Italia con 41 kg di hashish: arrestato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nascosti a bordo dell'auto in transito al porto di Genova 348 panetti di hashish, per un valore di circa 300mila euro. arrestato Corriere marocchino residente in Francia Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nascosti a bordo dell'auto in transito al porto di Genova 348 panetti di, per un valore di circa 300mila euro.residente in Francia

Pubblicità

AndreaOrlandosp : Chi non è andato a votare appartiene a settori più fragili della società. Molti elettori torneranno al voto e il ce… - AndreaOrlandosp : Il problema della mancanza di lavoratori esiste perché c'è un impatto demografico significativo e sono state condot… - LiaCapizzi : Una lettera meravigliosa. Il senso della vera amicizia. La lettera di Sandro Veronesi a Raffaele La Capria ti sco… - UILDMnazionale : «Io donna con disabilità non riesco ad accedere ai controlli». Si parla anche della nostra indagine! @Corriere… - resistenzasvran : Oltre 41 kg di hashish nascosti in auto, corriere della droga arrestato in porto - GenovaToday -