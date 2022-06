Coronavirus, 94.165 casi e 60 morti. Ancora in ripresa i ricoveri, raddoppia il tasso di positività al 26,4% (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il bollettino del 29 giugno 2022 Oggi, 29 giugno, in Italia si registrano 94.165 nuovi contagi da Coronavirus. Il dato riportato dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute appare in aumento rispetto ai ieri, quando i casi rilevati erano stati 83.555. Gli attualmente positivi crescono: 835.213 contro i 773.450 dell’ultimo monitoraggio. Sul fronte dei decessi la curva segna una diminuzione: 60 decessi legati al virus nelle ultime 24 ore (ieri 69). Il numero complessivo di morti da inizio emergenza arriva così a quota 168.294 (ieri 168.234). La situazione negli ospedali Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, oggi 29 giugno si registrano 37 nuovi ingressi nei reparti di terapia intensiva (ieri 40). Il totale di ricoverati in area critica sale a quota 248 contro i 237 di ieri. Nei reparti di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il bollettino del 29 giugno 2022 Oggi, 29 giugno, in Italia si registrano 94.165 nuovi contagi da. Il dato riportato dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute appare in aumento rispetto ai ieri, quando irilevati erano stati 83.555. Gli attualmente positivi crescono: 835.213 contro i 773.450 dell’ultimo monitoraggio. Sul fronte dei decessi la curva segna una diminuzione: 60 decessi legati al virus nelle ultime 24 ore (ieri 69). Il numero complessivo dida inizio emergenza arriva così a quota 168.294 (ieri 168.234). La situazione negli ospedali Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, oggi 29 giugno si registrano 37 nuovi ingressi nei reparti di terapia intensiva (ieri 40). Il totale di ricoverati in area critica sale a quota 248 contro i 237 di ieri. Nei reparti di ...

