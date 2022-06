Conte un'ora da Mattarella ma niente crisi. Palazzo Chigi: "Mai chiesto di rimuovere il leader del M5s" (Di mercoledì 29 giugno 2022) AGI - Un'ora di colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il leader M5s Giuseppe Conte dopo una giornata in cui ha tenuto banco la notizia che Mario Draghi avrebbe chiesto a Beppe Grillo di esonerare Giuseppe Conte. E sarebbe stato proprio questo l'argomento sul quale Conte avrebbe riferito a Mattarella, confermando che le interferenze esterne in un partito o movimento politico sono gravi. Durante la telefonata tra Draghi e Conte - ha appreso oggi l'AGI - l'ex premier ha tenuto il punto con il presidente del Consiglio, sottolineando il suo disappunto. Nel tardo pomeriggio fonti di Palazzo Chigi hanno smentito che Draghi abbia mai chiesto al garante del Movimento di ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 giugno 2022) AGI - Un'ora di colloquio con il presidente della Repubblica Sergioper ilM5s Giuseppedopo una giornata in cui ha tenuto banco la notizia che Mario Draghi avrebbea Beppe Grillo di esonerare Giuseppe. E sarebbe stato proprio questo l'argomento sul qualeavrebbe riferito a, confermando che le interferenze esterne in un partito o movimento politico sono gravi. Durante la telefonata tra Draghi e- ha appreso oggi l'AGI - l'ex premier ha tenuto il punto con il presidente del Consiglio, sottolineando il suo disappunto. Nel tardo pomeriggio fonti dihanno smentito che Draghi abbia maial garante del Movimento di ...

