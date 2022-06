Confiscati al boss al Monreale morto ville, terreni e conti per 2 milioni (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ben 3 case, 2 ville, 3 magazzini, 1 lastrico solare, 10 appezzamenti di terreno, tutti siti a Monreale e 18 conti in banca, per un valore di circa 2 milioni di euro. Questi i beni Confiscati al boss di Monreale Antonio Badagliacca morto nei giorni scorsi. Le attività d’indagine finalizzate all’individuazione delle disponibilità economico-imprenditoriali riconducibili (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ben 3 case, 2, 3 magazzini, 1 lastrico solare, 10 appezzamenti di terreno, tutti siti ae 18in banca, per un valore di circa 2di euro. Questi i benialdiAntonio Badagliaccanei giorni scorsi. Le attività d’indagine finalizzate all’individuazione delle disponibilità economico-imprenditoriali riconducibili (live.it)

