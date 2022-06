Concorso Regione Marche, 38 Funzionari amministrativi: come prepararsi alla prova scritta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nuovi posti di lavoro per laureati con il Concorso Regione Marche per l’assunzione di 38 Funzionari amministrativi per le politiche del lavoro e formazione, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. La selezione fa parte dei quattro bandi di Concorso che la Regione Marche ha recentemente indetto per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 57 posti di diversi profili professionali, in categoria C e D. I posti messi a bando sono così distribuiti: 11 posti di posti di D/TS Funzionario tecnico specialista, categoria D;; 4 posti di C/TS assistente tecnico specialista, categoria C; 4 posti di C/TS assistente tecnico specialista – area agricoltura e sviluppo rurale, categoria C; 38 posti di D/LF Funzionario ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nuovi posti di lavoro per laureati con ilper l’assunzione di 38per le politiche del lavoro e formazione, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. La selezione fa parte dei quattro bandi diche laha recentemente indetto per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 57 posti di diversi profili professionali, in categoria C e D. I posti messi a bando sono così distribuiti: 11 posti di posti di D/TSo tecnico specialista, categoria D;; 4 posti di C/TS assistente tecnico specialista, categoria C; 4 posti di C/TS assistente tecnico specialista – area agricoltura e sviluppo rurale, categoria C; 38 posti di D/LFo ...

