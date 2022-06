Commercialisti Caserta, nasce sportello di ascolto Cpo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Uno sportello di ascolto a disposizione di tutti gli iscritti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta di cui è presidente Pietro Raucci. Questo il primo atto concreto del Cpo, Comitato Pari Opportunità dell’Ordine, organismo autonomo costituitosi con le elezioni dello scorso febbraio. Presidente del Comitato Marina Brescia, vicepresidente Michelina Affinito, segretaria Elvira Verrengia. Componenti: Rosa Anna Altavilla, Filomena Giglio, Patrizia Morrone, Vincenzo Motta. Lo sportello ha la funzione di raccogliere segnalazioni di situazioni e comportamenti, individuabili all’interno dell’Ordine e nell’ambito dell’esercizio della professione, percepibili come discriminatori o limitativi delle pari opportunità riguardanti sia il proprio che altrui genere. “La raccolta ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 giugno 2022) Unodia disposizione di tutti gli iscritti presso l’Ordine dei Dottorie degli Esperti Contabili didi cui è presidente Pietro Raucci. Questo il primo atto concreto del Cpo, Comitato Pari Opportunità dell’Ordine, organismo autonomo costituitosi con le elezioni dello scorso febbraio. Presidente del Comitato Marina Brescia, vicepresidente Michelina Affinito, segretaria Elvira Verrengia. Componenti: Rosa Anna Altavilla, Filomena Giglio, Patrizia Morrone, Vincenzo Motta. Loha la funzione di raccogliere segnalazioni di situazioni e comportamenti, individuabili all’interno dell’Ordine e nell’ambito dell’esercizio della professione, percepibili come discriminatori o limitativi delle pari opportunità riguardanti sia il proprio che altrui genere. “La raccolta ...

Pubblicità

ViviCampania : L'ordine dei Commercialisti di Caserta mette a disposizione degli iscritti uno sportello per le pari opportunità -… - casertafocus : CASERTA - Comitato Pari opportunità, apre lo Sportello di ascolto per tutti gli iscritti all'Ordine dei dottori com… - infoiteconomia : L’ordine dei Commercialisti di Caserta mette a disposizione degli iscritti uno sportello per le pari opportunità - PupiaTv : Aversa, Matacena (Commercialisti): “Revisori esperti per aiutare gli enti locali” - OndaWebTv : Ordine Commercialisti Caserta, lo sportello di ascolto del Comitato Pari Opportunità ?? #lenotizieinpositivo di Onda… -