Come sta Antonella Clerici? “Riposo, tisane e medicine” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Quando ha condiviso con tutti che aveva preso il covid Antonella Clerici ha mostrato solo la foto dei suoi piedi distesa sul letto, non stava benissimo. Poi ha mostrato la sua gioia scrivendo che E’ sempre mezzogiorno tornava il 12 settembre confermando in modo ufficiale la notizia che già tutti conoscevano. Infine, ha voluto rassicurare tutti mostrando anche il suo volto. Antonella Clerici è sempre sdraiata a letto, certo non è sempre quella la sua posizione, ma è a Riposo. Sorridente Come sempre e con i suoi primi piani in selfie per niente perfetti e di una semplicità disarmante ha ribadito che lei il covid l’ha schivato per anni ma ha anche ribadito che è sicura che prima o poi lo prendono tutti o quasi tutti. Così è toccato anche e lei e in un momento che non l’ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 giugno 2022) Quando ha condiviso con tutti che aveva preso il covidha mostrato solo la foto dei suoi piedi distesa sul letto, non stava benissimo. Poi ha mostrato la sua gioia scrivendo che E’ sempre mezzogiorno tornava il 12 settembre confermando in modo ufficiale la notizia che già tutti conoscevano. Infine, ha voluto rassicurare tutti mostrando anche il suo volto.è sempre sdraiata a letto, certo non è sempre quella la sua posizione, ma è a. Sorridentesempre e con i suoi primi piani in selfie per niente perfetti e di una semplicità disarmante ha ribadito che lei il covid l’ha schivato per anni ma ha anche ribadito che è sicura che prima o poi lo prendono tutti o quasi tutti. Così è toccato anche e lei e in un momento che non l’ha ...

Pubblicità

Pontifex_it : La #fede cristiana è essenzialmente incontro con Gesù Cristo. Se crediamo veramente in Gesù, dobbiamo cercare di co… - stanzaselvaggia : Considerato che non si conoscono ancora le conseguenze a lungo termine del Covid e che il long Covid è ancora indec… - fattoquotidiano : Di Maio è politicamente indifendibile. Se però questa scissione caricaturale e patetica ha attratto anche figure no… - fde1574 : RT @barbarab1974: Ma io che ho curato i militari sorci…. come facciamo ? C’è il segreto militare su elisir e poi ci sono le mie cure ai m… - Frances54325203 : RT @lamelasulweb: Per me chi dopo un mese sta ancora lì a godersi lo scudetto è un perdente e può tifare al massimo squadre come la Roma ch… -