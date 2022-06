Come perdonare una persona che ti ha fatto del male (Di mercoledì 29 giugno 2022) Alcune persone feriscono e fanno del male. Difficile perdonare quando il dolore scava delle ferite profonde nell’animo. Nelle relazioni è difficile trovare un equilibrio tanto più quando finiscono. Non ci sono né vinti né vincitori. Da una parte e dall’altra resta un vuoto, un dolore che permane in forma più o meno profonda a seconda delle storie. La prima reazione è pervasa da sentimenti confusi e contradditori. La delusione lascia spazio all’odio e alla rabbia di fronte a quello che in molti chiamano un “fallimento”. Più che un fallimento, le relazioni finisco per diversi motivi e nel rimbalzo delle accuse, ognuno fai i conti con i propri sbagli. Due persone che litiganoCome si fa a dimenticare? Il tempo farà il suo decorso e aiuterà in questo. Ma non senza un’azione volontaria. Una delle risposte risiede nel perdono. Con questa ... Leggi su newstv (Di mercoledì 29 giugno 2022) Alcune persone feriscono e fanno del. Difficilequando il dolore scava delle ferite profonde nell’animo. Nelle relazioni è difficile trovare un equilibrio tanto più quando finiscono. Non ci sono né vinti né vincitori. Da una parte e dall’altra resta un vuoto, un dolore che permane in forma più o meno profonda a seconda delle storie. La prima reazione è pervasa da sentimenti confusi e contradditori. La delusione lascia spazio all’odio e alla rabbia di fronte a quello che in molti chiamano un “fallimento”. Più che un fallimento, le relazioni finisco per diversi motivi e nel rimbalzo delle accuse, ognuno fai i conti con i propri sbagli. Due persone che litiganosi fa a dimenticare? Il tempo farà il suo decorso e aiuterà in questo. Ma non senza un’azione volontaria. Una delle risposte risiede nel perdono. Con questa ...

