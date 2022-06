Citroen presenta nuova C4 X anche in versione elettrica (Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA - Citroen svela la nuova C4 X e la è - C4 X elettrica, caratterizzate da un design unico ed elegante pensato per i clienti alla ricerca di un'alternativa attraente alle offerte di berline due ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA -svela laC4 X e la è - C4 X, caratterizzate da un design unico ed elegante pensato per i clienti alla ricerca di un'alternativa attraente alle offerte di berline due ...

Pubblicità

vivereitalia : Citroen presenta nuova C4 X anche in versione elettrica - AUTOilmensile : Citroën presenta un nuovo crossover. Ecco la C4 X, una C4 più alta, più lunga e con la coda da fastback ?? #auto… - BQuest_SHIPsCo_ : RT @Italpress: Citroen presenta nuova C4 X anche in versione elettrica - Italpress : Citroen presenta nuova C4 X anche in versione elettrica -