Citroën C4 X e ë-C4 X, la nuova fastback che punta su spazio ed elettroni – FOTO (Di mercoledì 29 giugno 2022) Due varianti, un obiettivo: “Essere il solo costruttore a offrire una quattro porte elettrica nel segmento C ad un prezzo accessibile”, spiega Citroën che ha scelto Copenhagen e Istanbul per presentare in simultanea un nuovo modello realizzato sulla piattaforma CMP, la C4 X, disponibile anche come ë C4 X. La scelta di coinvolgere in maniera significativa i media del paese che abbraccia due continenti la dice lunga sulle prospettive della vettura, le cui linee ricordano la Renault Arcana. “Non è stata una scelta – taglia corto Marc Pinson, il 55enne francese style manager della nuova macchina – perché quando abbiamo cominciato a svilupparla, nel 2017, l’altra macchina non c’era ancora”. A differenza della Losanga, che offre l’opzione plug-in, il Doppio Chevron punta sulla versione elettrica (in 14 paesi il modello verrà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Due varianti, un obiettivo: “Essere il solo costruttore a offrire una quattro porte elettrica nel segmento C ad un prezzo accessibile”, spiegache ha scelto Copenhagen e Istanbul per presentare in simultanea un nuovo modello realizzato sulla piattaforma CMP, la C4 X, disponibile anche come ë C4 X. La scelta di coinvolgere in maniera significativa i media del paese che abbraccia due continenti la dice lunga sulle prospettive della vettura, le cui linee ricordano la Renault Arcana. “Non è stata una scelta – taglia corto Marc Pinson, il 55enne francese style manager dellamacchina – perché quando abbiamo cominciato a svilupparla, nel 2017, l’altra macchina non c’era ancora”. A differenza della Losanga, che offre l’opzione plug-in, il Doppio Chevronsulla versione elettrica (in 14 paesi il modello verrà ...

telodogratis : Citroen C4 X, ecco la nuova fastback: anche elettrica con 360 km di autonomia - gigibeltrame : Citroen C4 X, ecco la nuova fastback: anche elettrica con 360 km di autonomia #digilosofia - ClubAlfaIt : Nuova Citroën C4 X: prime immagini in attesa del debutto di oggi #NuoviModelliCitroen #Citroen - ElisaZanichell1 : RT @citroenitalia: Lo senti questo rumore? No, perché a bordo della Nuova Citroën C5 X Plug-In Hybrid tutto è silenzioso e predomina il pia… - cris1br : RT @citroenitalia: Lo senti questo rumore? No, perché a bordo della Nuova Citroën C5 X Plug-In Hybrid tutto è silenzioso e predomina il pia… -

Cadono i veli da Citroen C4 X, crossover elettrico, ma anche a benzina e Diesel Di seguito il video condiviso su Twitter da Citroen UK , che anticipava la nuova Citroën e - C4 X. Citroen C4 X, ecco la nuova fastback: anche elettrica con 360 km di autonomia Il passo della nuova vettura, invece, è di 2.670 mm, identico a quello della C4. Grazie alla maggiore lunghezza non c'è solo più spazio per i passeggeri ma pure per i bagagli. Infatti, il bagagliaio ... Di seguito il video condiviso su Twitter da Citroen UK , che anticipava lae - C4 X.Il passo dellavettura, invece, è di 2.670 mm, identico a quello della C4. Grazie alla maggiore lunghezza non c'è solo più spazio per i passeggeri ma pure per i bagagli. Infatti, il bagagliaio ...