Cinque giorni al Memorial: Vera Farmiga nel teaser della serie Apple sull'uragano Katrina (Di mercoledì 29 giugno 2022) teaser di Cinque giorni al Memorial, la nuova serie di John Ridley e Carlton Cuse, adattata dal libro della giornalista Premio Pulitzer Sheri Fink, uscirà il 12 agosto su Apple TV+. Apple TV+ ha diffuso il teaser trailer di Cinque giorni al Memorial, la nuova serie limitata basata sull'omonimo romanzo di Sheri Fink. Nata da un'idea dal premio Oscar John Ridley e del vincitore dell'Emmy Carlton Cuse e interpretata dalla candidata all'Emmy Vera Farmiga, Robert Pine e da Cherry Jones, Cinque giorni al Memorial racconta l'impatto dell'uragano ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 giugno 2022)dial, la nuovadi John Ridley e Carlton Cuse, adattata dal librogiornalista Premio Pulitzer Sheri Fink, uscirà il 12 agosto suTV+.TV+ ha diffuso iltrailer dial, la nuovalimitata basata'omonimo romanzo di Sheri Fink. Nata da un'idea dal premio Oscar John Ridley e del vincitore dell'Emmy Carlton Cuse e interpretata dalla candidata all'Emmy, Robert Pine e da Cherry Jones,alracconta l'impatto dell'...

Pubblicità

matteosalvinimi : Ultimi giorni prima del voto! Oggi ci vediamo alle 19 a Frosinone, mentre domani vi aspetto alle 11 a Monza e alle… - AngeloR54671811 : RT @SusannaSi: Su Ticketone é sparito pure il secondo forum. Quindi esauriti la data zero a Mantova e due Assago in cinque giorni? Marco Me… - artrigenio : RT @articoloUnoMDP: +++ SEGNATEVI QUESTA DATA +++ Dal 14 al 18 luglio, sempre a Bologna, sempre a Borgo Panigale, torna UNICA, LA FESTA. C… - pressitalia : Dall’1 al 5 luglio la 23° edizione del Festival che, dopo la pandemia, si riappropria della formula originaria di t… - AleCaruso87 : RT @melindamiyy: “Lo posso fare per - i prossimi cinque giorni?” #cracra -