Cina-Russia vs Nato, la Guerra Fredda (non dichiarata) è tornata (Di mercoledì 29 giugno 2022) Gli Stati Uniti mettono al bando cinque aziende cinesi perché forniscono aiuti militari a Mosca. Pechino si irrita ma non smentisce. Anzi, rilancia: "Il cosiddetto nuovo concetto strategico della Nato è solo vino vecchio in una bottiglia nuova". A Madrid quelle cinesi sono considerate “sfide sistematiche” Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 giugno 2022) Gli Stati Uniti mettono al bando cinque aziende cinesi perché forniscono aiuti militari a Mosca. Pechino si irrita ma non smentisce. Anzi, rilancia: "Il cosiddetto nuovo concetto strategico dellaè solo vino vecchio in una bottiglia nuova". A Madrid quelle cinesi sono considerate “sfide sistematiche”

