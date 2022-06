Ciclismo, Tour de France 2022: Battistella positivo al Covid, salterà la corsa (Di mercoledì 29 giugno 2022) Brutte notizie per Samuele Battistella: dopo Matteo Trentin, anche il 23enne veneto è risultato positivo al Covid-19 e per questo dovrà rinunciare all’imminente Tour de France 2022. L’Astana Qazaqstan Team ha annunciato che campione del mondo Under 23 del 2019, non prenderò parte al Tour, e che al suo posto ci sarà il bielorusso Aleksandr Riabushenko. Ancora un forfait di un ciclista italiano, con la franchigia azzurra adesso passa da 16 a 14. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) Brutte notizie per Samuele: dopo Matteo Trentin, anche il 23enne veneto è risultatoal-19 e per questo dovrà rinunciare all’imminentede. L’Astana Qazaqstan Team ha annunciato che campione del mondo Under 23 del 2019, non prenderò parte al, e che al suo posto ci sarà il bielorusso Aleksandr Riabushenko. Ancora un forfait di un ciclista italiano, con la franchigia azzurra adesso passa da 16 a 14. SportFace.

