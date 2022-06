Ciclismo | Stefano Garzelli | “Bennati non ha corridori per Europei e Mondiali Pogacar può chiudere il Tour dopo una settimana”

(Di mercoledì 29 giugno 2022), una carriera di altissimo livello culminata con la vittoria del Giro d’Italia 2000, poi la carriera da opinionista per la RAI ed ora il commento tecnico in corsa per ilde France che è ormai alle porte. Ospite di Francesca Cazzaniga a Sport2day, ha detto la sua sulla corsa francese e sui Campionati Italiani appena conclusi, offrendo interessantissimi spunti di riflessione. Innanzitutto, come stai? “Bene, siamo agli ultimi dettagli per ilde France. Fare il commento tecnico in Rai Sport sarà un impegno molto importante ma allo stesso tempo un obiettivo che ho raggiunto in tanti anni. Sono molto contento di poter raccontare ilal fianco di Rizzato e Pancani, una corsa che sarà dura e spettacolare. Unda non perdere”. Che corsa ti ...

