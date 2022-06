Chiusura comunità per minori, Ruotolo: “Appello alla ministra Cartabia, scandalosi i ritardi nei finanziamenti” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Rischiano la Chiusura le comunità Jonathan e Oliver di Scisciano in provincia di Napoli che accolgono minori sottoposti a provvedimento penale. Pastoie burocratiche e scandalosi ritardi nei pagamenti minacciano da vicino la stessa sopravvivenza, in particolare, delle piccole strutture, così come le altre, convenzionate con il Dipartimento della Giustizia minorile. Svolgono un lavoro fondamentale di recupero, rieducazione e risocializzazione di quei minori che entrano in contatto con il circuito giudiziario. In Campania ammontano a circa 6500 l’anno cioè il 47,8 % di tutta Italia, i minori che delinquono con un altissimo tasso di recidiva. Numeri significativi che certificano una vera emergenza nazionale. Educatori, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Rischiano laleJonathan e Oliver di Scisciano in provincia di Napoli che accolgonosottoposti a provvedimento penale. Pastoie burocratiche enei pagamenti minacciano da vicino la stessa sopravvivenza, in particolare, delle piccole strutture, così come le altre, convenzionate con il Dipartimento della Giustiziale. Svolgono un lavoro fondamentale di recupero, rieducazione e risocializzazione di queiche entrano in contatto con il circuito giudiziario. In Campania ammontano a circa 6500 l’anno cioè il 47,8 % di tutta Italia, iche delinquono con un altissimo tasso di recidiva. Numeri significativi che certificano una vera emergenza nazionale. Educatori, ...

