Chiellini lascia l’Italia | inizia l’avventura a Los Angeles | il difensore in partenza da Fiumicino | FOTO

Giorgio Chiellini è ancora uno dei migliori difensori, il calciatore ex Juventus ha deciso di continuare l'esperienza con il calcio giocato. L'ultima stagione è stata condizionata da qualche problema fisico di troppo, ma quando chiamato in causa ha risposto con prestazioni di altissimo livello. Il difensore ha deciso, in accordo con il club bianconero, di non rinnovare il contratto e si è legato ai Los Angeles FC. Chiellini si prepara per la nuova esperienza in MLS, si candida a diventare uno dei principali punti di riferimento di tutto il campionato. Il calciatore è in partenza per gli Stati Uniti, come conferma una FOTO pubblicata dallo stesso difensore con una Stories su Instagram. Polo blu, zaino sulle spalle e un grande sorriso, Chiellini è ...

