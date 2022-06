Chiara Ferragni | la dedica d' amore per Fedez dopo Love Mi | La tua rivincita | sono orgogliosa

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Ieri sera in piazza Duomo a Milano è andato in scena il concerto organizzato da. Una grande festa per raccogliere fondi in favore di Tog associazione che si occupa di bambini con patologie neurologiche. Lo spettacolo è stato...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Dopo l'incontro privato a casa della senatrice, Chiara Ferragni ha accolto l'invito di Liliana Segre a visitare il… - IlContiAndrea : Chiara Ferragni la vera star #LoveMi - Tg3web : Chiara Ferragni ha raccolto l'invito di Liliana Segre e ha visitato, in sua compagnia e in forma privata, il Memori… - zazoomblog : Chiara Ferragni vende la casa a Los Angeles: le foto della villa di lusso quanto costa - #Chiara #Ferragni #vende… - Addicted_ToZayn : RT @piuam0re: e menomale, allora, che il cane di Chiara Ferragni aveva il papillon di Vuitton ???? #LoveMi -

Fedez e le lacrime di: la dedica dopo il cancro Nell'emozione di questa nuova "prima volta" Fedez ha voluto ringraziare alcune delle persone che gli sono state vicino in questi mesi ...Tra il pubblico c'era anche la moglie del rapper milanese,, e su di lei le telecamere hanno indugiato anche troppo nel corso della diretta trasmessa su Italia Uno. Mentre in ...la moglie Chiara Ferragni. La famosissima influencer non è riuscita a trattenere le lacrime alle parole del suo amato marito e padre dei suoi figli. Poi, per concludere il suo commovente discorso, ...Chiara Ferragni in lacrime per il discorso di Fedez sul palco del Love MI: ecco cosa è accaduto e la dedica che ha commosso il web.