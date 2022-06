Chi è Francesco Billari, il nuovo rettore dell'Università Bocconi (Di mercoledì 29 giugno 2022) Francesco Billari è il nuovo rettore della Bocconi per il biennio 2022-24. Entrerà in carica a novembre. Attualmente è Prorettore Vicario e Dean of the Faculty, nonché Professore di Demografia nel Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università Bocconi. Ricopre inoltre il ruolo di Presidente del Centro “Carlo F. Dondena” per la Ricerca sulle Dinamiche Sociali e le Politiche Pubbliche. Laurea in Economia Politica presso l’Università Bocconi nel 1994 con specializzazione in Statistica e Ricerca Operativa. Nel 1997 è stato Doctoral Fellow presso il Max Planck Institute for Human Development di Berlino. Nel 1998 ha ottenuto un Dottorato di Ricerca in Demografia presso ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 29 giugno 2022)è ilper il biennio 2022-24. Entrerà in carica a novembre. Attualmente è ProVicario e Dean of the Faculty, nonché Professore di Demografia nel Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche. Ricopre inoltre il ruolo di Presidente del Centro “Carlo F. Dondena” per la Ricerca sulle Dinamiche Sociali e le Politiche Pubbliche. Laurea in Economia Politica presso l’nel 1994 con specializzazione in Statistica e Ricerca Operativa. Nel 1997 è stato Doctoral Fellow presso il Max Planck Institute for Human Development di Berlino. Nel 1998 ha ottenuto un Dottorato di Ricerca in Demografia presso ...

