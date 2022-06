Chelsea | obiettivo rinforzare la difesa | De Ligt e Skriniar nomi caldi per i Blues

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilpotrebbe rafforzarsi “pescando” dalla Serie A. Secondo il Daily Mail infatti sarebbero Matthjis Dee Milandue dei principali obiettivi deiperla, particolarmente bisognosa di innesti dopo l’addio a parametro zero di Antonio Rudiger. In particolare sarebbe l’olandese della Juventus il nome più intrigante dalle parti di Stamford Bridge, ma non c’è assolutamente intenzione di pagare la clausola rescissoria da 120 milioni. Per questo motivo ilvorrebbe inserire delle contropartite tecniche per abbassare la quota cash: in tal senso ci sarebbero idi Pulisic e Werner.invece costerebbe meno (circa 60 milioni), ma in vantaggio c’è il Psg. SportFace.

AGGIORNAMENTO ORE 23.00 - Il Chelsea ci prova per Milinkovic I rumors intorno al viaggio di Tare a Londra si susseguono, l'ultimo parla di un forte interessamento dei Blues per il serbo. La ...Calciomercato, Chelsea: dopo la partenza di Rudiger obiettivo rinforzare la difesa. De Ligt e Skriniar nomi caldi per i Blues ...