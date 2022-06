Che significa: brand e marchi dei paesi tuoi (Di mercoledì 29 giugno 2022) Letizia di Spagna e la first lady americana Jill Biden si sono incontrate a Madrid per la prima volta alla vigilia del vertice Nato. Le due donne si sono sfidate a colpi di look mostrando che la diplomazia del tubino è la condizione necessaria per muoversi nell’arena internazionale. Al loro primo impatto al Palazzo della Zarzuela, Jill Biden si è presentata in rosso (in omaggio alla bandiera iberica). La sovrana spagnola ha indossato, invece, per la prima volta una creazione del sivigliano José Hidalgo. Un abito a sfondo nero con grandi pois bianchi. Lo stilista è noto per le sue creazioni ispirate alla moda flamenca. Nato. Letizia di Spagna e Jill Biden. (Photo by Jose Jimenez/Spanish Royal Household via Getty Images) ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 29 giugno 2022) Letizia di Spagna e la first lady americana Jill Biden si sono incontrate a Madrid per la prima volta alla vigilia del vertice Nato. Le due donne si sono sfidate a colpi di look mostrando che la diplomazia del tubino è la condizione necessaria per muoversi nell’arena internazionale. Al loro primo impatto al Palazzo della Zarzuela, Jill Biden si è presentata in rosso (in omaggio alla bandiera iberica). La sovrana spagnola ha indossato, invece, per la prima volta una creazione del sivigliano José Hidalgo. Un abito a sfondo nero con grandi pois bianchi. Lo stilista è noto per le sue creazioni ispirate alla moda flamenca. Nato. Letizia di Spagna e Jill Biden. (Photo by Jose Jimenez/Spanish Royal Household via Getty Images) ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : Salvare le api significa salvare il pianeta ?? Stamattina i #vigilidelfuoco di #Ancona sono intervenuti nel centro d… - RobertoBurioni : Spiego meglio: l’uomo è l’unico ospite naturale del virus della polio quindi se nelle fogne di Londra c’è il virus… - stanzaselvaggia : l caregiver hanno diritto di sentirsi arrabbiati, stanchi, frustrati. Hanno il diritto di provare vergogna e di avv… - michelesponton : @antoniogranato Non sarà razzista. Ma che sia una persona per bene anche no. Secondo me è sempre stato una persona… - nata_scema : RT @victimofmyfeels: jenny e ariete che si sono lasciate significa che non c’è più speranza per il futuro di questo universo non ho più cer… -