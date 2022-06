Che ne è stato di Huawei e cosa ha fatto negli ultimi tre anni (Di mercoledì 29 giugno 2022) AGI - Sarebbe interessante scoprire come sarebbe oggi il mondo della tecnologia di consumo se il 20 maggio del 2019 la Casa Bianca guidata da Trump non avesse messo fuori gioco con una mossa a sorpresa Huawei, uno dei protagonisti assoluti della scena, la cui crescita sembrava ormai inarrestabile. Sarebbe interessante anche sapere cosa si dissero l'ad di Apple Tim Cook e lo stesso Trump in un incontro del 7 marzo di quell'anno – quello in cui, durante la conferenza stampa conclusiva il presidente Usa fece la storica gaffe in cui lo chiamava ‘Tim Apple'. E sarebbe interessante sapere se durante quel colloquio i due parlarono della quota di mercato globale di Huawei che aveva raggiunto Apple al 12% o di quella in Europa, dove il colosso cinese aveva compiuto il sorpasso di un punto percentuale: 18 contro 17. Ma oggi che il confronto ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 giugno 2022) AGI - Sarebbe interessante scoprire come sarebbe oggi il mondo della tecnologia di consumo se il 20 maggio del 2019 la Casa Bianca guidata da Trump non avesse messo fuori gioco con una mossa a sorpresa, uno dei protagonisti assoluti della scena, la cui crescita sembrava ormai inarrestabile. Sarebbe interessante anche saperesi dissero l'ad di Apple Tim Cook e lo stesso Trump in un incontro del 7 marzo di quell'anno – quello in cui, durante la conferenza stampa conclusiva il presidente Usa fece la storica gaffe in cui lo chiamava ‘Tim Apple'. E sarebbe interessante sapere se durante quel colloquio i due parlarono della quota di mercato globale diche aveva raggiunto Apple al 12% o di quella in Europa, dove il colosso cinese aveva compiuto il sorpasso di un punto percentuale: 18 contro 17. Ma oggi che il confronto ...

