Che funzione ha la Città Metropolitana per il futuro di Napoli e la sua provincia. Parla il sindaco (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Che idea ha Gaetano Manfredi dell’ex provincia? Quella che oggi è la Città Metropolitana che è chiamato a governare? Lo ha spiegato nel corso del suo intervento al confronto promosso dall’Unione industriali di Napoli con i sindaci della provincia. “La Citta Metropolitana di Napoli si candida ad essere sempre più un hub strategico per fornire consulenza e sostegno ai Comuni, talvolta in sofferenza per carenza di personale, nella fase della progettazione”, ha spiegato il primo cittadino napoletano. “Stiamo lavorando molto in questa direzione. Dal momento in cui mi sono insediato, infatti, sta facendo un grande lavoro per consentire ai Comuni di accedere ai bandi del Pnrr. Come? Con i piani integrati”. I risultati sono ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Che idea ha Gaetano Manfredi dell’ex? Quella che oggi è lache è chiamato a governare? Lo ha spiegato nel corso del suo intervento al confronto promosso dall’Unione industriali dicon i sindaci della. “La Cittadisi candida ad essere sempre più un hub strategico per fornire consulenza e sostegno ai Comuni, talvolta in sofferenza per carenza di personale, nella fase della progettazione”, ha spiegato il primo cittadino napoletano. “Stiamo lavorando molto in questa direzione. Dal momento in cui mi sono insediato, infatti, sta facendo un grande lavoro per consentire ai Comuni di accedere ai bandi del Pnrr. Come? Con i piani integrati”. I risultati sono ...

